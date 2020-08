Polizei bittet um Hinweise Mit dem Einkaufswagen gegen ein Fahrzeug gestoßen und abgehauen

Am Donnerstag, 6. August, im Zeitraum von 7.15 Uhr bis 8 Uhr, wurde am Parkplatz des Discounters Lidl in der Straße „Im Oehl“ in Beilngries ein schwarzer Opel Meriva beschädigt.