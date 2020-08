5.000 Euro Schaden 68-Jährige übersieht Kreisverkehr wegen tiefstehender Sonne

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 6. August, gegen 6.45 Uhr, befuhr eine 68-Jährige aus Ingolstadt die Bundesstraße B16a von Ingolstadt in Richtung Vohburg. Auf Höhe Großmehring übersah sie, eigenen Angaben zufolge der tiefstehenden Sonne wegen, den Kreisverkehr am Weinzierler Weiher und überfuhr diesen.