Polizei ermittelt Erneut Kunststoffband über Waldweg gespannt

Eine 37-Jährige aus Ingolstadt stellte am Mittwochnachmittag, 5. August, in einem Waldstück bei Manching ein circa 1,5 Zentimeter breites Kunststoffband fest, das in einer Höhe von circa 50 Zentimeter quer über einen Weg gespannt und beidseitig an Ästen festgebunden war. Der Waldweg wird vornehmlich von Reitern und Radfahrern genutzt. Das Band, das sichergestellt wurde, könnte einer Videokassette entstammen.