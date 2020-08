16.000 Euro Schaden VW überholt bei Nebel, verursacht mehrere Zusammenstöße und fährt einfach weiter

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Mittwoch, 5. August, um 7.45 Uhr, auf der Kreisstraße KEH15 kurz nach Ortsende des Vohburger Ortsteils Menning. Der Fahrzeuglenker eines VW überholte in Richtung Demling einen vor ihm fahrenden Pkw, obwohl die Sichtweite wegen Nebels gerade einmal circa 50 Meter betrug und somit erheblich eingeschränkt war.

Vohburg an der Donau. Genau in diesem Augenblick kam ihm ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Audi entgegen, der stark abbremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Ihm folgte ein 22-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem Transporter der Marke Citroen. Auch der Ingolstädter bremste sein Fahrzeug stark ab und zog gleichzeitig zur Fahrbahnmitte hin, konnte aber trotzdem nicht verhindern, dass er gegen das linke Heck des vor ihm befindlichen Audi stieß. Zudem kam es noch zum seitlichen Anstoß zwischen dem Transporter und einem entgegen kommenden Audi, der von einem 20-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen gelenkt wurde.

Durch den Aufprall des Citroen auf den Audi des 27-Jährigen kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei noch ein Baum auf einem privaten Grundstück in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Demling fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern, obwohl davon ausgegangen wird, dass er den Unfall bemerkt hat. Es handelte sich hierbei um einen dunklen VW Passat mit polnischer Zulassung, das Fahrzeug soll mit einer männlichen, circa 50 Jahre alten Person mit Glatze besetzt gewesen sein. Zwischen dem VW und den anderen Fahrzeugen kam es zu keiner Berührung.

Die Insassen der anderen drei Fahrzeuge, die sich jeweils alleine in ihren Fahrzeugen befanden, wurden leicht verletzt, alle kamen jedoch vorsorglich ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen, am Fahrbahnbelag sowie an dem neben der Fahrbahn befindlichen Baum entstand nach erster Schätzung ein Gesamtschaden von mindestens 16.000 Euro. Die Polizei Geisenfeld ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Fahrzeugführer des VW Passat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Geisenfeld in Verbindung zu setzen.