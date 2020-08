Bei Thaldorf Riskantes Überholmanöver – die Polizei sucht nach zwei Autofahrern

Am Mittwoch, 5. August, gegen 19.10 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Saal an der Donau auf der alten Bundesstraße B16a von Abensberg kommend Richtung Kelheim. Auf Höhe Unterwendling wollte er vermutlich ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen, als es zum Unfall kam.

Thaldorf. In diesem Streckenabschnitt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Da Gegenverkehr kam, bremste der Fahrer seinen roten BMW stark ab und kam in seiner Fahrtrichtung gesehen links in einer Bushaltestelle zum Stehen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Mann von Kelheim kommend Richtung Abensberg und dürfte den Überholvorgang beobachtet haben, da dieser den Kopf schüttelte. Dieser Mann und der Überholte sollten sich bitte als Zeuge bei der Polizeiinspektion Kelheim melden.