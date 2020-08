Schadenshöhe noch unklar Kranwagen kippt beim Rangieren um

Foto: 123rf.com

Ein 55-jähriger Mann aus Ingolstadt führte am Mittwoch, 5. August, gegen 11.35 Uhr Kranarbeiten in Neustadt an der Donau aus. Nach Abschluss der Kranarbeiten wollte er mit dem mobilen Kran zurücksetzen, als es zum Unfall kam.