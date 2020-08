Verkehrsunfall Motorradfahrer bremst, stürzt und verletzt sich wegen eines Linksabbiegers

Foto: 123rf.com

Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt bog am Mittwoch, 5. August, um 17.35 Uhr, mit seinem Skoda in Lenting von der Wettstettener Straße nach links in die Ingolstädter Straße ein und bemerkte hierbei zu spät den vom Mailinger Weg entgegenkommenden 37-jährigen Kradfahrer, der ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, um diesen geradeaus zu überqueren.