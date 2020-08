Ladendiebe Auf Diebestour in Ingolstadt unterwegs – 33-Jährige und zwei Jugendliche erwischt

Eine 33-Jährige entwendete am Dienstagabend, 4. August, gegen 19 Uhr, aus einem Bekleidungsgeschäft in der Ingolstädter Innenstadt Anziehsachen im Wert von rund 114 Euro. Die Frau konnte von einem Angestellten dabei beobachtet werden, wie sie den Kassenbereich passierte, ohne für die Waren zu bezahlen.

Ingolstadt. Vor dem Geschäft entsorgte die aus der Republik Moldau stammende Frau noch das Diebesgut im Mülleimer, bevor sie durch das Personal aufgehalten werden konnte. Zusätzlich zu einem Hausverbot bekommt die Frau noch eine Anzeige wegen Diebstahls.

Auf Diebestour befanden sich auch am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, zwei Jugendliche im Ingolstädter Westpark. Ein Angestellter konnte einen 16-Jährigen dabei beobachten, wie dieser etwas in seinem Rucksack verstaute. Sein 17-jähriger Kompagnon lenkte in dieser Zeit eine Verkäuferin ab. An der Kasse wurde der 16-Jährige aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Hierbei konnte eine entwendete Getränkeflasche im Wert von 0,68 Euro festgestellt werden. Die beiden Jugendlichen müssen sich nun wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verantworten.