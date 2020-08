Hinweise erbeten Metallpfosten angefahren und dann aus dem Staub gemacht

Am Dienstag, 4. August, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr, wurde in der Zieglerstraße in Mainburg ein Metallpfosten im Bereich einer Hofeinfahrt angefahren und umgedrückt.