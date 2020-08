Zeugen gesucht Junge wirft Steine von der Brücke und trifft Windschutzscheibe

Am Montagnachmittag, 3. August, gegen 16 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Golf die Bundesstraße B16a in Ingolstadt. Als er am Ortsausgang Ingolstadt unter die Überführung der Akeleistraße fuhr, bemerkte er einen Jungen, der Steine von der Brücke warf. Einer der Steine traf dabei seinen Golf auf der Windschutzscheibe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.