28.000 Euro Schaden Zu schnell bei Regen unterwegs – auf der A9 krachte es gleich drei Mal

Aufgrund teils heftiger Regenfälle kam es am Montag, 3. August, auf der A9 in Fahrtrichtung München zu insgesamt drei Verkehrsunfällen.

Ingolstadt . Gegen 8:15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Sachsen-Anhalt den Kindinger Berg, als er nach eigenen Angaben wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch musste sein Pkw abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Kinding sicherte die Unfallstelle ab.

Am Abend, gegen 21 Uhr, kam es weiter südlich an der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd zu einem weiteren Unfall. Auch hier herrschte starker Regen. Eine 20-Jährige aus dem Landkreis Kelheim verlor die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte nach links in die Schutzplanke. Der Pkw kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Der linke und mittlere Fahrstreifen mussten für circa zwei Stunden gesperrt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr Ingolstadt war ebenfalls vor Ort.

Circa eine viertel Stunde später krachte es erneut in Fahrtrichtung München, diesmal auf Höhe der Anschlussstelle Schweitenkirchen. Ein 56-Jähriger befuhr den linken Fahrstreifen mit seinem Pkw, als er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern kam. Er prallte gegen einen Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen und anschießend weiter bis auf den Seitenstreifen, wo er zum Stehen kam. Ein dritter Pkw, der zur gleichen Zeit auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, wurde ebenfalls getroffen. Es ist nicht klar, ob er vom Unfallverursacher oder vom zweiten Pkw getroffen wurde. Der Fahrer des zweiten Pkw verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien anzugeben. Die 33-jährige Fahrerin aus München des dritten Pkw wurde leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden bei allen drei Unfällen beläuft sich auf circa 28.000 Euro.