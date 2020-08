Gefährliche Körperverletzung Wiederholte Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Geisenfeld

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Montag, 3. August, gegen 2 Uhr, in einer Gemeinschaftsunterkunft in Geisenfeld. Zwei Bewohner erstatteten Anzeige gegen einen Landsmann, da dieser zuvor einen der beiden mit einer Fahrradkette bedroht hatte und schlagen wollte.