Öl ausgetreten Unfall mit einer leicht verletzten Person – Transporter landet im Bach

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend, 2. August, um 22.10 Uhr, auf der Kreisstraße KEH10 zwischen Wolnzach und Rudertshausen. Ein 21-jähriger Paketzusteller war mit seinem Transporter in Fahrtrichtung Rudertshausen unterwegs, als er auf Höhe der Abzweigung nach Giglhof aus bislang unbekannten Gründen kurz vor einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Wolnzach. Das Fahrzeug, ein Mercedes-Transporter, kollidierte zunächst mit mehreren Leitplankenfeldern, die hierbei massiv beschädigt wurden, danach prallte es gegen die Böschung und kam schließlich circa drei Meter unterhalb der Fahrbahn in einem angrenzenden Bach seitlich liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro, der Leitplankenschaden liegt darüber hinaus im vierstelligen Bereich. Durch den Unfall riss die Ölwanne des Fahrzeuges auf, es traten mehrere Liter Motoröl aus und liefen in das Gewässer. Ein Teil davon konnte durch die Feuerwehr Wolnzach gebunden werden. Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt wurde verständigt, ein Mitarbeiter kam zur Unfallstelle, weitere Maßnahmen werden entsprechend geprüft.

Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Wolnzach und Rudertshausen. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.