Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt Unfall bei Teugn – Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag, 1. August, gegen 17.40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße KEH11 zwischen Teugn und Lengfeld zu einem folgenschweren Unfall.

Teugn. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer die Ortsverbindungsstraße von Oberkager kommend in Richtung der Kreisstraße KEH11. Hier beabsichtigte er, nach links in Richtung Lengfeld abzubiegen. Beim Einfahren in die Kreisstraße übersah der Pkw-Fahrer einen von links aus Richtung Lengfeld kommenden, 57-jährigen Kradfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Regensburger Krankenhaus gebracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Sowohl Pkw als auch Krad mussten abgeschleppt werden. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte und der Kreisbauhof unterstützten bei der Verkehrslenkung und der Fahrbahnreinigung.