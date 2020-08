Seeparkplätze ausgelastet „Kratzmühle“ platzt aus allen Nähten – 170 falsch geparkte Pkw

Am Samstag, 1. August, mussten rund 170 falsch geparkte Pkw beanstandet werden, hauptsächlich waren diese in Grünstreifen oder im Haltverbot an der „Kratzmühle“ im Kindinger Ortstein Pfraundorf abgestellt. Aber auch vor landwirtschaftlichen Nutzflächen wurde nicht halt gemacht.