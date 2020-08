17.000 Euro Schaden Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 2. August, um 7 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger die Staatsstraße 2335 bei Kösching in Fahrtrichtung Autobahn mit seinem Motorrad. Er wollte nach rechts in die Nordtangente einbiegen. Offenbar bremste er dafür erst spät, jedoch stark ab. Eine ihm nachfahrende 28-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr dem Motorrad hinten auf.