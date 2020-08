Unfall in Abensberg Sechsjähriger Radfahrer touchiert einen Pkw und stürzt

Am Freitagabend, 31. Juli, bog ein sechsjähriger Junge in Abensberg mit seinem Kinderfahrrad von der Pöglstraße nach rechts in die Aschenbrenner Straße ab, als es zum Unfall kam.