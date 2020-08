In Ingolstadt 2,08 Promille – Radfahrer baut Unfall und will abhauen

Foto: Kittkavin Kaoien/123rf.com

Ein 19-jähriger Ingolstädter befuhr am Sonntag, 2. August, 0.30 Uhr, verbotswidrig den Gehweg an der Harderstraße in Richtung Esplanade mit seinem Fahrrad. Vor einem Gastronomiebetrieb touchierte er mit seinem Hinterrad ein Verkehrsschild und stürzte infolgedessen.