Unfall in Manching Beim Linksabbiegen Radfahrer übersehen – 47-Jähriger leicht verletzt

Von der Staatsstraße 2335 bog am Donnerstag, 30. Juli, 18.30 Uhr, ein 58-Jähriger aus Sachsen-Anhalt mit seinem Kleintransporter VW nach links auf den Zubringer zur B16 in Richtung Neuburg ab. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden 47-jährigen Rennradfahrer aus Ingolstadt, der von Manching, Am Keltenwall, kommend den Einmündungsbereich geradeaus überqueren wollte.