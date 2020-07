Kripo ermittelt Schmuck in Tiefgarage aufgefunden − Polizei sucht Eigentümer

Foto: PP Oberbayern Nord

Ende letzter Woche fand der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hegnenbergstraße in Ingolstadt im Ortsteil Oberhaunstadt zahlreiche Schmuckstücke auf seinem Tiefgaragenstellplatz. Diese waren in einer Plastiktüte verpackt.