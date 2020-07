Welpen sichergestellt 22-Jähriger in Kelheim betreibt illegalen Hundehandel mit Kampfhunden

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Dienstag, 28. Juli, in den Vormittagsstunden, unterstützten zwei Beamte der PI Kelheim das Veterinäramt bei einer Überprüfung einer verdächtigen Wohnung in Kelheim. Das Veterinäramt hatte nämlich Hinweise erlangt, dass in dieser Wohnung eventuell ein illegaler Kampfhund gehalten werden soll.