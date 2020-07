Schwerst verletzt Rollstuhlfahrer missachtet Vorfahrt und wird von Pkw erfasst

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 30. Juli, gegen 17.25 Uhr, fuhr ein 97-jähriger Mann mit seinem elektrischen Rollstuhl in Langquaid von Grub kommend, auf die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße KEH10 in Fahrtrichtung Kelheim auf. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-jähriger Kelheimer mit seinem Pkw die Kreisstraße KEH10 ebenfalls in Fahrtrichtung Kelheim.