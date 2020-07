Anzeigen erstattet Berauschter 29-Jähriger ohne Führerschein sitzt am Steuer des Autos seiner Lebensgefährtin

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwochnachmittag, 29. Juli, gegen 16.30 Uhr, wurde der Fahrer eines Audi in der Münchener Straße in Ingolstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei gab der 29-jährige Ingolstädter den Beamten gegenüber unvermittelt an, keinen Führerschein mehr zu besitzen.