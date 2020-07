Zeugenaufruf Pkw in Ingolstadt brennt – Kripo geht von vorsätzlicher Brandlegung aus

Am Mittwochabend, 29. Juli, gegen 23.40 Uhr, wurde der Brand eines Pkws in der Hindemithstraße in Ingolstadt mitgeteilt. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.