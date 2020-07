Eingeklemmt Reifenplatzer auf der Autobahn – Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Foto: Joerg Joernsj/123rf.com

Ein 62-Jähriger aus dem Bereich Cham befuhr am Mittwoch, 29. Juli, 16.30 Uhr, die Autobahn A9 mit seinem Lkw samt Auflieger in Richtung Nürnberg. Kurz vor der Rastanlage Holledau platze ein Reifen der Zugmaschine, weshalb das Gespann ins Schleudern geriet und schließlich mit der linken Fahrbahnbegrenzung in Form einer Betonmauer kollidierte.