Einsatz in Ingolstadt Schweißarbeiten lösen Brand auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens aus

Auf dem Betriebsgelände eines Abschleppunternehmens in der Messerschmittstraße in Ingolstadt kam es Dienstagmittag, 28. Juli, 12.05 Uhr, zu einem Brand von Recyclingmaterial.

Ingolstadt. Zwei große Ablagemulden mit Recyclingschrott brannten in voller Ausdehnung, vermutlich ausgelöst durch Schweißarbeiten. Die schwarze Rauchwolke war schon von weitem sichtbar. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gab es die Meldung von explodierenden Gasflaschen. Da sich weitere Gasflaschen in unmittelbarer Nähe zum Brandherd befanden, mussten diese mit mehreren Wasserwerfern gekühlt werden. Nachdem die Stahlflaschen heruntergekühlt waren, konnte die Brandbekämpfung mit handgeführten Löschrohren fortgesetzt werden. Zur weiteren permanenten Kühlung legten die Einsatzkräfte die Sauerstoff- und Acetylenflaschen in einen angeforderten Spezialcontainer der Werkfeuerwehr Audi AG. Dieser Abrollcontainer „Havarie“ wird normalerweise zur Kühlung von Hochvoltbatterien verwendet, eignet sich aber auch für die heutige Zweckentfremdung. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das angrenzende Gebäude eines Busunternehmens zur Sicherheit kurzeitig geräumt. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden.

Im Einsatz waren der Löschzug, ein weiteres Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Rothenturm, Ringsee, Unsernherrn und Stadtmitte. Insgesamt waren 45 Kräfte eingesetzt.