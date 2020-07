Kein Einzelfall Bäckerei-Angestellte filmen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Am Samstag, 6. Juni, haben zwei junge Männer an einer Bäckerei in der Donaustraße in Ingolstadt ein Graffiti-Tag angebracht. Die Beiden übersahen dabei, dass in der Bäckerei bereits zwei Angestellte anwesend waren, die sie bei der Tat beobachteten und zumindest einen der Täter mit dem Handy filmen konnten.