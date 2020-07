Auffahrunfall 52-Jähriger hält vor der Kreuzung an – nachfolgender Pkw-Fahrer erkennt Situation zu spät

Vor der Einmündung der Köschinger Straße in die Regensburger Straße in Großmehring hielt ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen am Montag, 27. Juli, um 14.35 Uhr, an, da er die Vorfahrt zu achten hatte. Der nachfolgende 38-Jährige, ebenfalls aus dem Landkreis Pfaffenhofen, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit seinem Mitsubishi Space Star dem Audi A2 des 52-Jährigen auf.