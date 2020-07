Unfall in Painten Autofahrer übersieht 44-Jährige auf ihrem Roller

Foto: 123rf.com

Am Montag, 27. Juli, gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Roller in Painten die vorfahrtsberechtigte Kelheimer Straße in Fahrtrichtung Hemau. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw die untergeordnete Straße „Am Weiher“ in südwestliche Fahrtrichtung, als es zum Unfall kam.