Zeugen gesucht Bremsmanöver führt zu Verkehrsunfall unter Fahrradfahrern

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 26. Juli, gegen 14 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Radfahrer den Radweg an der Kreisstraße KEH17 von Abensberg in Fahrtrichtung Eining. Beim Übergang vom Radweg auf die Fahrbahn in Neustadt an der Donau kamen dem Mann drei weitere Fahrradfahrer entgegen.