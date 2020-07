Schlangenlinienfahrt Pkw-Fahrer mit über 1,6 Promille unterwegs und nach Blutentnahme in Gewahrsam genommen

Ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen fuhr am Sonntag, 26. Juli, um 19.45 Uhr, mit seinem Ford Cougar von der Bundesstraße B16 in Richtung Regensburg auf die Staatsstraße 2335 in Richtung Ortsmitte Manching. Hierbei wurde er von einem Verkehrsteilnehmer beobachtet, dass er in Schlangenlinien unterwegs war, dabei einmal zu weit nach links kam und gegen einen Leitpfosten fuhr, ohne dass hierbei ein Schaden entstand.