Polizei ermittelt Täter beschädigt Vorhängeschloss einer Schranke bei Münchsmünster

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstagabend, 23. Juli, um circa 19.50 Uhr, beobachtete ein Angestellter der Betreiberfirma, wie sich eine männliche Person an der Zufahrtsschranke zu einem Kieswerk an der Bundesstraße B16a bei Münchsmünster zu schaffen machte.