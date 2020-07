Ohne Helm Zehnjähriger fährt mit Fahrrad gegen Mauer und muss ins Kinderkrankenhaus

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 24. Juli, gegen 14.30 Uhr, beobachtete ein Mitteiler, wie ein zehnjähriger Mainburger in der Walther-Schwarz-Straße in Mainburg mit seinem Fahrrad fuhr. Der Junge verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.