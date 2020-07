Über Reifenteile gefahren Lkw-reifen platzt auf der A93 – mehrere nachfolgende Fahrzeuge beschädigt

Am Samstag, 25. Juli, gegen 23 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus der Türkei mit seinem Sattelzug die Autobahn A93 von Holledau in Richtung Regensburg. Kurz nach der Anschlussstelle Abensberg platzte plötzlich ein Reifen vom Sattelauflieger.

Hausen. In der Folge fuhren 16 Fahrzeugführer mit ihren Fahrzeugen über die auf der Autobahn herumliegenden Teile, wodurch an diesen Fahrzeugen Schäden entstanden. Drei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde von den alarmierten freiwilligen Feuerwehren Rohr und Offenstetten abgesichert und auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Die Autobahnmeisterei war ebenfalls vor Ort.