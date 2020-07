Die Polizei ermittelt Kennzeichenhalterungen eines geparkten Autos geklaut

Ein unbekannter Täter hat die beiden Kennzeichenhalterungen an einem abgestellten Pkw entwendet.

Kelheim. Am Donnerstag, 23. Juli, stellte eine Angestellte der Goldberg-Klinik in Kelheim ihren Pkw auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang der Klinik ab. Als sie am Freitag, 24. Juli, um 7.30 Uhr zu ihrem geparkten Pkw zurück kam, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Täter die beiden Kennzeichenhalterungen von ihrem Fahrzeug abgeschraubt und entwendet hat. Die zuvor aus den Halterungen genommenen Kennzeichen hat der Täter zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe deponiert.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte telefonisch unter der Nummer 09441/ 50420 mit der Polizeiinspektion Kelheim in Verbindung setzen.