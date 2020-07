Ursache weiterhin unklar Nach Wohnungsbrand in Ingolstadt – Kripo sucht Zeugen

Nach einem Wohnungsbrand in Ingolstadt such die Kripo nach Zeugen, die den Brand beobachtet haben.

Ingolstadt. Wie berichtet, geriet in den Mittagsstunden des Donnerstags, 23. Juli, eine Wohnung in einem Ingolstädter Mehrfamilienhaus an der Herschelstraße in Brand. Obwohl die Brandursache weiterhin unklar ist, gehen die Spezialisten der Kriminalpolizei nach ersten Untersuchungen davon aus, dass das Feuer auf der Terrasse der Erdgeschosswohnung entstanden ist.

Zeugen, die den Brand in einem noch frühen Stadium beobachtet haben oder gegebenenfalls weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 084/ -93430 in Verbindung zu setzen.