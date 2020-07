Über 1,6 Promille 30-Jährigen beim Schnapsklauen erwischt

Ein 30-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend, 23. Juli, 16.20 Uhr, in einem Supermarkt im Ingolstädter Osten dabei beobachtet, wie dieser mehrere Schnapsflaschen in seinen Rucksack steckte.