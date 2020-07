Hinweise erbeten Vandalismus in Feldscheune in Siegenburg

In der Zeit vom 1. bis zum 22. Juli drang ein bisher unbekannter Täter vermutlich durch ein Loch in der Außenverkleidung in eine Feldscheune an der Staudacher Straße in Siegenburg ein.