Unfall bei Saal Vorfahrt missachtet – Crash auf der B16

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 23. Juli, gegen 18.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw die Staatsstraße 2230 in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur B16 wollte er nach links in Richtung Abensberg abbiegen.