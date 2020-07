Piepsgeräusch Defekter Rauchmelder ruft Feuerwehr auf den Plan

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. Juli, um 0.58 Uhr, wurde von einem Passanten ein verdächtiges Piepsen in der Vohburger Innenstadt wahrgenommen. Von der alarmierten Streifenbesatzung der Polizei Geisenfeld konnte das Piepsgeräusch auf ein Gebäude am Ulrich-Steinberger-Platz eingegrenzt werden.