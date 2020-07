Polizei ermittelt Feuerwehr muss zu Pkw-Brand ausrücken

Am Donnerstagabend, 23. Juli, um 21.45 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand in Ilmendorf in Geisenfeld ausrücken. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Hartackerstraße abgestellt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich kein Fahrzeugführer vor Ort.