Unfall in Neuburg Beim Rechtsabbiegen – Sattelzug erfasst Radfahrer, Senior (81) tot

Ein 37-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina bog am Donnerstag, 23. Juli, gegen 15.25 Uhr, in Neuburg an der Donau mit einem Sattelzug von der Ingolstädter Straße nach rechts in die Monheimer Straße ab. Hierbei erfasste er einen 81-jährigen Mann aus Neuburg.