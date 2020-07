Ursache bisher unbekannt Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Ingolstadt führt zu hohem Sachschaden

Foto: 123rf.com

Beim Brand einer Wohnung in einem Hochhaus in Ingolstadt entstand in den Donnerstagmittagsstunden hoher Sachschaden. Kurz vor 12 Uhr verständigten Anwohner die Rettungskräfte und teilten den Brand an der Herschelstraße mit. Die verständigte Feuerwehr stellte fest, dass eine Erdgeschosswohnung einschließlich Terrasse in voller Ausdehnung brannte.