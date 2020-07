Zweieinhalb Stunden Parkplatz Gelbelsee aufgrund Pannen-Lkw gesperrt

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22. auf 23. Juli, zwischen 2.20 Uhr und 5 Uhr, war der Parkplatz Gelbelsee bei Denkendorf an der Autobahn A9 in Fahrtrichtung München für circa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt, nachdem ein Sattelzug mit einem Getriebeschaden in der Hauptdurchfahrt liegen geblieben war.