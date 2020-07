Kontrolliert Polizei deckt Verstoß gegen Gewerbeordnung auf

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 22. Juli, gegen 13.45 Uhr, wurden von der Polizei Beilngries in der Max-Prinstner-Straße in Beilngries drei rumänische Staatsbürger einer Kontrolle unterzogen, die zuvor an mehreren Anwesen Ausbesserungsarbeiten an Dächern oder Dacherneuerungen angeboten hatten.