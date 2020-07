Arbeitsunfall Großeinsatz nach CO-Alarm in Geisenfeld

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwochabend, 22. Juli, führte ein CO-Alarm im Aldi-Zentrallager in Ilmendorf gegen 21. 15 Uhr zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Vorausgegangen war ein Arbeitsunfall, bei dem eine 22-jähriger Beschäftigte in der Lagerhalle von einem Stapler angefahren und leicht verletzt wurde.