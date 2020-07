Anzeigen erstattet Mehrere Hunde bei 30 Grad in einem Anhänger eingesperrt

Am Dienstagabend, 21. Juli, 22.45 Uhr, teilte ein aufmerksamer Passant einen am Straßenrand abgestellten Anhänger mit, in dem neun Hunde, darunter drei Welpen, eingeschlossen waren.