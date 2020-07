Ladendiebstahl 52-Jährige will Tabak und Haushaltsartikel im Wert von 57 Euro klauen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, um 19 Uhr, wurde eine 52-jährige bulgarische Staatsangehörige dabei erwischt, wie sie versuchte, Tabak und Haushaltsartikel im Wert von 57 Euro aus einem Supermarkt in der Abensberger Straße in Mainburg zu entwenden.