Hinweise erbeten Unbekannter lockert Radmuttern an geparktem Pkw

In der Zeit von Sonntag, 19. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 20. Juli, 7 Uhr, lockerte ein bisher unbekannter Täter in Abensberg an einem Rad eines geparkten schwarzen Suzuki mehrere Schrauben. Der Pkw stand in der Preysingstraße.