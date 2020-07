Zwei Kontrollen Polizei stellt getunte Fahrzeuge fest und erlaubt lediglich noch die Heimfahrt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 16.30 Uhr, wurde eine 54-jährige Pkw-Fahrerin von Beamten der PI Kelheim in Kelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem tiefer gelegten Fahrzeug wurden mehrere Umbauten festgestellt, für die die Frau keine Prüfbescheinigungen vorweisen konnte.